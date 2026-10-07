В Одинцовском округе откроют ФОК «Старый городок»

В поселке «Старый городок» Одинцовского городского округа продолжается капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса «Старый городок», строительная готовность объекта составляет 98%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы на объекте проводятся по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджета Московской области, на объекте задействованы 20 человек. Строители завершают пусконаладочные работы, монтаж инженерных коммуникаций.

В ходе работ компания-подрядчик демонтировала старое оборудование и покрытия, проводит ремонт кровли и фасадные работы, меняет инженерные сети, радиаторы и сантехнику. Внутри сделают новые полы и потолки, проведут отделку, завезут мебель и современное оборудование. Завершат все работы в спорткомплексе в IV квартале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.