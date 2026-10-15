В Одинцовском округе после капремонта откроют ФОК «Старый городок»
ФОК «Старый городок» откроется в Одинцовском округе
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
В поселке «Старый городок» Одинцовского округа завершился капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса «Старый городок», его откроют в IV квартале 2026 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы провели в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств областного бюджета. Площадь здания составляет более 1,8 тыс. кв. м. Подрядчик провел в нем ремонт кровли и фасадные работы, заменил инженерные сети, радиаторы и сантехнику, сделал новые полы и потолки, провел отделку, установил мебель и современное оборудование.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.