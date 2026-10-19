В Одинцовском округе уже наполовину построили новый детский сад на 220 мест

В Одинцовском округе уже более чем наполовину построили новый детский сад в поселке ВНИИСОК. О ходе работ рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Объект возводится на улице Дружбы в рамках госпрограммы Подмосковья в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». В работах задействованы 25 специалистов и 3 единицы техники.

Сейчас строительная готовность детсада составляет более 55%. На объекте продолжаются кровельные работы, устройство внутренних стен и перегородок, отделка помещений, планировка территории

Общая площадь здания составит более 3,2 тыс. кв. метров. В детсаду создадут 10 групп для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. В целом учреждение рассчитано на 220 мест. Открыть его планируется в 2028 году.

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