Губернатор Подмосковья поздравил учителей с предстоящим профессиональным праздником и вручил им награды

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил учителей с предстоящим профессиональным праздником и вручил награды лучшим работникам образования в ходе торжественной церемонии, которая прошла в Доме Правительства Московской области. В рамках мероприятия были объявлены победители областных конкурсов «Учитель года Подмосковья — 2026», «Воспитатель года Подмосковья — 2026» и «Педагог-психолог Подмосковья — 2026», а также определены лучшие учителя-предметники и педагоги начальных классов.

«Качественное образование — один из главных запросов каждой семьи, каждого человека. Мы все хотим, чтобы наши дети состоялись, чтобы они были успешны, чтобы выпускники школ могли себя реализовать. Я от всей души хочу поздравить и поблагодарить тех, кто задает тон, в том числе, наши флагманские школы. Всегда вызывает уважение, когда дети получают высокие баллы на экзаменах, успешно выступают на олимпиадах. И особую роль в этом играют учителя. Именно они мотивируют, находят подход, который помогает ребенку добиваться высоких результатов. У нас более 50 тыс. человек задействованы в системе образования. Хочется в вашем лице поблагодарить всех педагогов и попросить передать поздравления вашим дружным командам», — сказал губернатор.

Так, Ордена Преподобного Сергия Радонежского удостоена директор Физтех-лицея им. П. Л. Капицы Марина Машкова, звания учителя года Подмосковья удостоен Александр Фомичев из Чехова, который преподает английский язык в гимназии № 7. В 2025/2026 учебном году педагог открыл в гимназии предкадетский класс по направлению МЧС, является координатором школьного отряда Юнармии.

Лучшим воспитателем Подмосковья 2026 года признана Елена Спиридонова из гимназии № 23 г. о. Химки, которая также стала лауреатом Всероссийского конкурса, звания «Педагог-психолог Подмосковья — 2026» удостоена Анна Бурмакина из дошкольного отделения «Семицветик» СОШ № 20 г. Химки.

Кроме того, в ходе церемонии были награждены лучшие учителя-предметники и учитель начальных классов. В их числе заслуженный учитель России Алла Курбатова, преподающая физику в гимназии «Дмитров».

Накануне в гимназии им. Е. М. Примакова также завершился заключительный этап трех Всероссийских конкурсов: «Учитель года», «Воспитатель года» и «Директор года». Московскую область представляли 12 педагогов, учитель математики и информатики гимназии № 10 из Луховиц Андрей Феофанов стал призером конкурса. Два подмосковных педагога стали финалистами пятого сезона телешоу «Классная тема!», которое проводится по поручению президента России Владимира Путина — учитель математики гимназии им. Е. М. Примакова Денис Слонимский, а также учитель русского языка и литературы Балашихинской школы № 26 им. В. Н. Никишина Руфина Байкова.

Победителям регионального конкурса «Учитель года Подмосковья» и «Воспитатель года Подмосковья» положена выплата в размере 500 тыс. рублей, лауреатам — по 100 тыс. рублей. Лучший педагог-психолог получает 200 тыс. рублей, призеры конкурса — по 100 тыс. рублей. Напомним, что в системе образования региона работает 101 тыс. педагогов, в том числе, почти 53,5 тыс. школьных учителей. Для их привлечения действует комплекс мер поддержки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.