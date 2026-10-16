В Одинцовском построят жилой комплекс со школой и детским садом

Новый жилой квартал площадью возводят рядом с селом Ромашково Одинцовского округа, в ЖК «Притяжение Сити» запланированы несколько очередей жилых домов, школа на 1760 учеников, детский сад на 850 мест и четыре многоуровневых паркинга — на данный момент строятся корпуса № 7 и № 8. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Между домами обустроят дворы с детскими и спортивными площадками, прогулочными зонами и велодорожками. Рядом с комплексом находятся Подушкинский и Ромашковский леса, а также парк Малевича. В строящемся корпусе № 8 предусмотрены 729 квартир — от студий до трехкомнатных. На первом этаже разместят три десятка коммерческих помещений общей площадью более 2 тыс. кв. м, там смогут открыться магазины и другие объекты повседневных услуг.

Контроль за строительством жилого комплекса осуществляет Главгосстройнадзор, застройщик — ООО «СЗ „Гранель Монолит“.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

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