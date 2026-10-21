В Одинцовском пройдет музыкально-поэтический моноспектакль «Онегин»
Музыкально-поэтический моноспектакль «Онегин» покажут в Одинцовском
Фото: [Ремизова Н.В.]
В субботу, 24 октября, в Большом зале восточного флигеля усадьбы Вяземы Государственного историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина Одинцовского округа пройдет музыкально-поэтический моноспектакль «Онегин». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
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