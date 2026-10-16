В ОЭЗ «Дубна» появился завод по производству диоксида углерода

Компания «Пламя 2.0» получила разрешение для запуска построенного на площадке ОЭЗ «Дубна» производственно-складского объекта, где будут заниматься разработкой и производством оборудования для получения и очистки диоксида углерода. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Плановый объем инвестиций компании «Пламя 2.0» в запуск импортозамещающего производства составляет 150 млн рублей», - рассказала заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, каждый год там будут производить оборудование производственной мощностью 22 тыс. тонн диоксида углерода. В рамках первого этапа проекта построено одноэтажное производственно-складское здание общей площадью 1,3 тыс. кв. м, общая площадь производственного комплекса составит 1,8 тыс. кв. м.

Диоксид углерода используется в химической промышленности, металлургии, в производстве электроники, в сельском хозяйстве, медицине и фармацевтике. На новом заводе в ОЭЗ «Дубна» будут производить диоксид углерода, в том числе, пищевого качества. Проект реализует дочерняя компания ООО «Пламя».

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