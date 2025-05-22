В округах Подмосковья проведут мероприятия проекта «Лето в библиотеке»

В подмосковных библиотеках проведут мероприятия масштабного проекта «Лето в библиотеке». О программе рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Проект будет реализован с 1 июня по 30 августа. К нему присоединятся все округа региона. В их парках и скверах организуют более 500 летних читальных залов под открытым небом.

Кроме того, в рамках проекта пройдут мастер-классы, конкурсы, турниры по настольным играм, театрализованные представления, лекции, выставки — в общей сложности свыше 4 тыс. мероприятий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о фестивалях и выставках, которые пройдут в рамках программы «Лето в Подмосковье».