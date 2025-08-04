В онкодиспансере Подмосковья спасли пенсионерку с опухолью, которая занимала треть лица

Специалисты Московского областного онкодиспансера спасли пожилую женщину с огромной опухолью на лице. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Балашихи.

До этого в учреждении помогли мужчине с огромной опухолью на нижней губе, отметили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В диспансер поступила жительница в возрасте 83 лет, у которой опухоль занимала треть лица. Женщина не обращалась за помощью на протяжении трех лет, пока новообразование не начало распадаться.

Пациентку направили на операцию. Однако она осложнялась возрастом женщины и наличием сопутствующих заболеваний. Перед проведением хирургического вмешательства врачи тщательно проверили состояние здоровья пенсионерки и составили индивидуальный план лечения. Особое внимание уделили выбору метода анестезии.

В результате операция прошла успешно. Врачи удалили опухоль и провели реконструктивно-пластическое восстановление дефекта, использовав местные ткани. Уже через несколько дней после операции пациентка начала восстанавливаться и вскоре смогла вернуться к привычному образу жизни.

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