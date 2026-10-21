В онкоцентре Подмосковья успешно прооперировали пациентку с раком шейки матки, сохранив ей репродуктивную функцию

В Московском областном онкологическом клиническом центре успешно прооперировали пациентку с раком шейки матки, сохранив ей репродуктивную функцию. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила жительница с раком шейки матки первой стадии. В отделении онкогинекологии № 4 пациентке провели радикальную абдоминальную трахелэктомию.

Врачи удалили пораженные участки — шейку матки, прилежащие ткани и лимфатические узлы. При этом сама матка была сохранена. Таким образом, в будущем женщина сможет забеременеть.

Операция продолжалась 3 часа и прошла успешно. Пациентку уже выписали под дальнейшее наблюдение у онколога по месту жительства. Беременность она сможет планировать примерно через полтора года.

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