В Орехово-Зуеве на 60% завершили капремонт школы

На улице Мадонской, 4 Орехово-Зуевского округа продолжается капитальный ремонт средней школы № 16, стройготовность по всем видам работ достигла 60%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», в них задействованы 70 рабочих и одна единица спецтехники. Специалисты ведут общестроительные и отделочные работы, ремонт кровли и фасада, монтаж инженерных коммуникаций.

Площадь школы составляет более 7 тыс. кв. м. В ней проведут внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замену всех инженерных коммуникаций и сантехники, обновят фасад и кровлю, закупят новую мебель и оборудование. Открыть учреждения планируется 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.