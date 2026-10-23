В Орехово-Зуеве пройдет выставка «По внутреннему компасу…»
Выставка Солодовой «По внутреннему компасу…» пройдет в Орехово-Зуеве
Фото: [Орехово-Зуевский городской историко-краеведческий музей]
Во вторник, 27 октября, в Выставочном зале Орехово-Зуевского городского историко-краеведческого музея откроется персональная выставка члена Союза художников России Богданы Солодовой «По внутреннему компасу…», посетители увидят пейзажи и натюрморты разных лет. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Художница пишет маслом, центральная работа выставки — «Золотой Бай-Терек». Она написана на берегу Иссык-Куля. В образах старого карагача, полуденного солнца и животных, укрывшихся в его тени, оживает древний миф о Древе Жизни, уточнили в ведомстве. В конце октября в музее пройдет творческая встреча с художницей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.
* Возрастное ограничение 0+