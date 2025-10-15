В Орехово-Зуевском для участников СВО провели экскурсию на фарфоровый завод

В Орехово-Зуевском округе провели экскурсию на Дулевский фарфоровый завод для участников специальной военной операции и членов их семей, она прошла в рамках программы «Промышленный туризм». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Гостей познакомили с историей предприятия, показали производство. Кроме того, посетители смогли задать свои вопросы сотрудникам предприятия. В мероприятии также приняли участие специалисты Кадрового центра Подмосковья, которые рассказали о мерах государственной поддержки по трудоустройству ветеранов СВО и членов их семей.

Отметим, что первым с инициативой проводить экскурсии на производствах для участников СВО в рамках развития проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» выступило правительство Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.