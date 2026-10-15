В Орехово-Зуевском объявили конкурс на строительство котельной

В Орехово-Зуевском объявили конкурс на проведение строительства котельной. Об этом сообщает комитет по конкурентной политике Московской области.

Министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева уточнила, что он пройдет в электронной форме — извещение о его проведении опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок. В рамках проведения закупки специалисты построят котельную мощностью 4,5 МВт/ч, работы пройдут в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» финансируются за счет средств бюджета области и округа. Их планируют завершить в 2027 году.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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