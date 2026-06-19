В Орехово-Зуевском округе на 70% завершили капремонт школы

В деревне Кабаново Орехово-Зуевского округа продолжается капитальный ремонт средней общеобразовательной школы № 10, строительная готовность объекта превысила 70%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», в них задействованы более 65 квалифицированных специалистов и пять единиц спецтехники.

Площадь двухэтажного здания составляет почти 1,8 тыс. кв. м, в нем проведут замену всех внутренних коммуникаций - отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и слаботочных сетей, ремонт фасада и кровли, модернизируют пищеблок образовательного учреждения с установкой нового оборудования. На пришкольной территории проведут благоустройство и озеленение. Открыть учреждение планируют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.