В Орехово-Зуевском округе обновят более 34 км дорожного покрытия

В этом ремонтном сезоне в Орехово-Зуевском округе отремонтируют 21 дорогу, семь региональных дорог обновят специалисты Мосавтодора по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Чтобы повысить комфорт и безопасность более 100 тыс. жителей и гостей Орехово-Зуевского округа, всего дорожники проведут ремонт 14 муниципальных и семь региональных дорог», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, на муниципальной сети работы завершены на четырех участках, на восьми – ведутся работы. На региональной сети специалисты отремонтировали одну дорогу и меняют покрытие еще на одной.

Так, например, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» специалисты Мосавтодора завершили укладку покрытия на четырехкилометровом участке обхода города Дрезны. У дороги расположена Церковь Троицы Живоначальной и не только. Работы ведутся на участке Шатурского шоссе у железнодорожной станции Авсюнино, где ежедневно проезжает 5 тыс. автомобилистов по пути к городам Шатура, Куровское, Ликино-Дулево и трассе А-108 и так далее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.