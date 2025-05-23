В Озерах пройдет Международный фестиваль спаржи

Программу для посетителей представит шеф-стендап «Шефы становятся звездами» от Международного альянса кулинаров. Для них подготовят мастер-классы по приготовлению блюд из спаржи от итальянских шеф-поваров Чезаре Кюи и Ивана Рорато, а также от байк-клуба Free Chapter 1st Moscow Russia. Кроме того, в рамках мероприятия пройдет приготовление супа из спаржи. Посетители смогут посетить фермерский и ремесленный маркеты, площадки коломенских ресторанов и и не только.

Организаторами фестиваля стали АНО развития гастрономии «Международный альянс кулинаров», спаржевое хозяйство «Эколомна» Виктора Рымова и Николя Буассе при поддержке Администрации городского округа Коломна. Вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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