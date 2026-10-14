В Павлово-Посадском округе ликвидировали торфяной пожар
Торфяной пожар ликвидировали в Павлово-Посадском округе
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
Во вторник, 13 октября, на территории лесного фонда Подмосковья обнаружили один пожар, местные жители заметили очаг возгорания торфа в 3 км от деревни Улитино Павлово-Посадского округа и сообщили об этом по телефону 112. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
Информация поступила в Региональную диспетчерскую службу Мособлкомлеса, в ликвидации пожара приняли участие пять человек личного состава лесопожарных формирований и три единиц техники. Причиной стали нарушения правил пожарной безопасности гражданами, подозреваемые в поджогах устанавливаются.
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