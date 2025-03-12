В Подмосковье благодаря льготному займу запустят производство инновационной скин-пленки

Компания «Пакетти-Групп» запустит производство инновационной скин-пленки, которую используют для упаковки различных товаров, в Подольске, новое оборудование для этого она закупит благодаря льготному займу от областного Фонда развития промышленности (ФРП МО). Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Общий объем инвестиций в проект составляет 105,3 млн рублей. Фонд развития промышленности Подмосковья предоставил компании льготный заем в размере 50 млн рублей», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, производство планируют запустить в 2025 году, после выхода на полную мощность компания будет выпускать до 1,5 тыс. тонн скин-пленки в год. Узнать подробнее о программах ФРП МО можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.