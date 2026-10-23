С начала 2026 года в Подмосковье более 2,1 тыс. детей пролечили зубы под общим наркозом, это доступно тем пациентам, которые по медицинским показаниям не могут пройти стоматологическое лечение под местной анестезией. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Для нас важно, чтобы качественная стоматологическая помощь была доступна каждому ребенку, в том числе тем, кому по состоянию здоровья или в силу возраста невозможно провести лечение под местной анестезией», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, в таких случаях применяется общий наркоз, который позволяет врачам выполнить необходимые манипуляции, а пациенту — избежать боли и стресса. Такое стоматологическое лечение проводится в пяти медицинских организациях — в Московской областной, Домодедовской и Люберецкой стоматологических поликлиниках, Одинцовской больнице и НИКИ детства. Оно доступно детям до трех лет, а также несовершеннолетним с психоневрологическими, сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями, при которых невозможно провести лечение под местной анестезией.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.