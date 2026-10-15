В Подмосковье больше не нужно будет оформлять разрешение на бесплатную парковку для мотоциклов

В Подмосковье упростят процесс получения права на бесплатную парковку на платных стоянках для двухколесных мотоциклов и мотороллеров. С соответствующей инициативой на заседании Московской областной думы выступил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин. Внесение изменений в законодательство приняли.

Согласно законопроекту, физическим лицам больше не нужно будет предоставлять сведения о транспортном средстве в реестр для получения права на бесплатную парковку на платных стоянках на землях государственной или муниципальной собственности.

«Мы убираем лишнюю бюрократическую нагрузку: человеку больше не нужно будет собирать справки и подавать заявления, чтобы бесплатно припарковать свой мотоцикл. Система уже умеет распознавать их автоматически. Это важный шаг к цифровизации госуслуг и созданию комфортной городской среды», — рассказал Сибатулин.

Теперь информация о типе транспортного средства передается в уполномоченные органы автоматически. Камера фиксируют мотоцикл, распознает его госномер и направляет запрос в ГИБДД для уточнения марки, модели и типа двигателя.

Внедрение цифровых технологий во все сферы жизни соответствует задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустил движение по всей Южно-Лыткаринской автодороге.