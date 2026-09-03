Андрей Воробьев: в Подмосковье запустили движение по всей Южно-Лыткаринской автодороге

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным запустил движение по всей Южно-Лыткаринской автодороге. Глава региона напомнил, что строительство трассы ЮЛА является крупнейшим концессионным дорожным проектом Подмосковья.

«Благодарен Президенту за поддержку, Правительству России и лично Марату Шакирзяновичу — за помощь на всех этапах строительства», - отметил губернатор.

Теперь от М-2 «Крым» до М-12 «Восток» можно проехать без светофоров. Протяженность дороги составляет 45 км дороги. Она связывает семь федеральных трасс, становится дублером МКАД на юге и востоке Подмосковья и улучшает транспортную доступность более чем для 3,5 млн жителей.

«Спасибо всей команде — строителям, инженерам и рабочим, которые четыре года работали над этим сложным проектом. До конца года завершим обустройство съездов и благоустройство прилегающей территории», - добавил губернатор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что движение по Рогачевскому мосту в Дмитрове планируется запустить в первом полугодии 2027.