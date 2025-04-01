В Подмосковье будущим первоклассникам подарят около 3 тыс. школьных наборов

В 2025 году будущим первоклассникам в Подмосковье подарят около 3 тыс. школьных наборов со всем необходимым для учебы. Об этом сообщает Московская областная дума.

«Ожидаем, что за парты подмосковных школ 1 сентября 2025 года впервые сядут свыше 106 тыс. детей. Наша задача — помочь нашим семьям, особенно многодетным, малоимущим, а также семьям участников спецоперации подготовить ребят к этому. Ведь все мы знаем, сколько всего нужно школьнику — и набор канцелярии, и рюкзак, и школьная форма», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, в течение учебного года школьники также смогут бесплатно получать горячее питание в школе, покупать билет на проезд в автобусе или электричке со скидкой, дети участников специальной военной операции — бесплатно ходить в секции и кружки в своих школах и не только.

Напомним, что с 1 апреля в школах Подмосковья стартовала запись в первый класс, подать заявку можно через региональный портал госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.