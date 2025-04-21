В Подмосковье «Диктант Победы» будут писать на 1,1 тыс. площадок

В Подмосковье Международную патриотическую акцию «Диктант Победы» проведут на 1,1 тыс. площадок. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Площадки организуют в библиотеках, музеях, образовательных учреждениях, культурных центрах. К примеру, площадки будут открыты в музее-заповеднике «Бородинское поле» и Российском университете кооперации. Полный список площадок представлен на официальном сайте акции.

Также диктант можно будет написать онлайн. Для этого потребуется регистрация на портале мероприятия.

В этом году участников ждет 25 вопросов. На написание диктанта будет выделено 45 минут.

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