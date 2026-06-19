В Подмосковье дорожники отремонтировали знаки в 13 округах

За неделю специалисты Мосавтодора отремонтировали поврежденные знаки и заменили отсутствующие на 20 региональных дорогах в 13 округах Подмосковья, работы прошли в ходе работ по летнему содержанию для обеспечения комфортного и безопасного движения. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в Коломне они провели работы на Пирочинском шоссе в селе Пирочи, улице Свердлова городе Озеры, Малинском шоссе в городе Коломне и на Песковском шоссе в поселке Радужный, в Солнечногорске — на улице Староандреевской в поселке городского типа Андреевка и на улицах Вертлинской и Набережной в городе Солнечногорске.

Кроме того, ремонт знаков прошел на улице Транспортной в Реутове, улице Большой Покровской в Павловском Посаде, улице Гагарина в Жуковском и улице Шнырева в Истре, улице Праволинейной в поселке городского типа Ильинский Раменского округа, улице Партизанской в деревне Шаликово Можайского округа и так далее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.