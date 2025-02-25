В Подмосковье ежемесячную выплату на аренду жилья получили более 5 тыс. учителей

Мера поддержки действует в регионе с февраля прошлого года. Сейчас размер компенсации составляет от 20 до 30 тыс. руб. Оформить выплату могут учителя по семи направлениям: русский язык и литература, математика, информатика, физика, химия, биология, начальные классы. Подать заявление можно на сайте госуслуг региона.

«Чем больше мы открываем школ и садов, тем больше нам нужно педагогов. И здесь важно сделать все, чтобы замотивировать талантливых учителей и воспитателей работать у нас», - подчеркнул Брынцалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей рассказал о ходе работы по привлечению учителей в регион. Он отметил, что в прошлом году удалось привлечь 2,3 тыс. педагогов.