В Подмосковье господдержкой для открытия своего дела с января воспользовались более 180 человек

В Подмосковье государственной поддержкой для открытия своего дела с начала 2026 года воспользовались более 180 человек. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«С начала года более 180 жителей Подмосковья воспользовались государственной поддержкой для открытия собственного дела через Кадровый центр региона. Среди получателей — шесть участников специальной военной операции и членов их семей», — рассказал глава министерства Андрей Кирюхин.

Получить единовременную выплату и сопровождение при подготовке бизнес-плана могут официально безработные жители, которые намерены открыть собственное дело. Размер выплаты составляет ₽190,6 тыс.

Для получения меры поддержки нужно обратиться в Кадровый центр Подмосковья и получить статус безработного. Единый контактный номер центра: 8 (496) 763-04-13.

В числе получателей выплаты — бывший государственный служащий Иван Паламарчук. После выхода на пенсию он переехал в деревню и занялся сыроварением. Житель прошел необходимое обучение, а на полученную выплату купил оборудование для производства сыра.

Поддержка предпринимательства — одно из ключевых направлений нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что три компании из Подмосковья стали лауреатами премии «Экспортер года. Сделано в России».