В Подмосковье к зиме подготовили свыше 600 аварийных бригад электросетевого комплекса

Более 600 аварийных бригад и свыше 950 единиц спецтехники подготовили компании «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» к зиме. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

Глава ведомства Сергей Воропанов и его первые заместители приняли участие во Всероссийском совещании по вопросам прохождения отопительного периода, которое прошло под председательством министра энергетики РФ Сергея Цивилева в рамках Российской энергетической недели.

Как отметил Воропанов, в этом году в Подмосковье запуск отопления был значительно ускорен. Социально значимые объекты подключили в три раза быстрее, чем в прошлом году, а многоквартирные дома — на 11% оперативнее. Число обращений жителей по вопросам отопления сократилось более чем на 40%.

«Для повышения устойчивости энергетической инфраструктуры региона предусмотрены дополнительные резервы электро- и теплоснабжения. Ведется закупка передвижных электростанций, мобильных подстанций и блочно-модульных котельных. Сформированы запасы оборудования и материалов для аварийно-восстановительных работ, предусмотрена возможность оперативного подключения резервных источников», — отметил Воропанов.

Компания «Россети Московский регион» установила почти 2,3 тыс. датчиков контроля напряжения на подстанциях, которые питают котельные и ВЗУ. Компания «Мособлэнерго» проверила состояние более 1,2 тыс. объектов теплоснабжения.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Ранее готовность коммунальных служб к зиме оценил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.