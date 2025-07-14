В Подмосковье льготой в рамках соцгазификации воспользовались более 680 участников СВО и ветеранов боевых действий
Льготы по соцгазификации в Подмосковье получили 93 участника СВО
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В Подмосковье льготой в рамках соцгазификации воспользовались более 680 участников СВО и ветеранов боевых действий. Об этом рассказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.
«На сегодняшний день дополнительной поддержкой воспользовались 590 ветеранов боевых действий и 93 участника специальной военной операции», — сообщил он.
В 418 домовладениях работы по газификации уже завершились.
Брынцалов напомнил, что в Подмосковье для участников СВО доступно около 30 региональных мер поддержки.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в регионе был утвержден список участников проекта «Герои Подмосковья».