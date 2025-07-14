В Подмосковье льготой в рамках соцгазификации воспользовались более 680 участников СВО и ветеранов боевых действий. Об этом рассказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

«На сегодняшний день дополнительной поддержкой воспользовались 590 ветеранов боевых действий и 93 участника специальной военной операции», — сообщил он.

В 418 домовладениях работы по газификации уже завершились.

Брынцалов напомнил, что в Подмосковье для участников СВО доступно около 30 региональных мер поддержки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в регионе был утвержден список участников проекта «Герои Подмосковья».