Общественный совет утвердил участников программы «Герои Подмосковья» и их наставников

Общественный совет утвердил участников региональной образовательной программы «Герои Подмосковья» и их наставников. Всего на участие поступило более 2,4 тыс. заявок, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Это, конечно, говорит о большом запросе ребят, которые возвращаются с передовой. И задача Общественного совета — оказать максимальное содействие всем, кто себя проявил. Они должны получить шанс, возможность осуществить свою мечту, найти себя в разных отраслях, профессиях. Несомненно, большую роль в этой программе играет наставничество. Мы эту работу готовы осуществлять, сопровождать», — сказал Воробьев.

По словам гвардии подполковника, замкомандира части по общественно-политической работе 45-й бригады спецназначения ВДВ, зампреда Общественного совета программы Андрея Фролова, подать заявки могли жители со всей страны. На этапе отбора определили около 1,5 тыс. кандидатов.

«Однако мы увидели, что еще около 1 тыс. не смогли по различным причинам принять участие в отборе. Это элементарно проблемы со связью, еще какие-то нюансы. И советом было принято решение допустить всех желающих. Таким образом, у нас было порядка 35 человек на место», — сказал он.

Сегодня Общественный совет утвердил 70 участников программы, готовых приступить к годовому обучению. В их числе Герой России, два генерала, офицеры элитных спецподразделений, выпускники Рязанского командного училища им. генерала Маргелова, десантники подмосковной 45-й бригады спецназначения ВДВ и т. д. Также 30 человек, которые сейчас выполняют боевые задачи в зоне СВО, попали в резерв для отложенного обучения.

«Для нас приятно, что Московскую область рассматривают как регион возможностей. Очень надеюсь, что наставники помогут достичь участникам новых высот, выполнить все задачи, которые они перед собой ставят», — отметила руководитель областного филиала фонда «Защитники Отечества», секретарь Общественного совета Ольга Ермакова.

Помимо этого, утвердили наставников из числа членов правительства Подмосковья, руководителей муниципалитетов, депутатов Госдумы и Мособлдумы.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев был избран председателем Общественного совета программы.