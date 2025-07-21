В Подмосковье ликвидируют подтопления дворовых территорий

Подтопления дворовых территорий устранят в Подмосковье

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Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области]

В Подмосковье в результате сильного ливня произошло порядка 45 подтоплений дворовых территорий, специалисты устраняют последствия непогоды. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Наибольшее число подтоплений выявили в Красногорске — 6, Одинцовском — 5, Пушкинском — 5, Королеве — 4. На месте работают бригады коммунальных служб — водоканалы и МБУ по содержанию территорий. Они проводят откачку воды, очистку ливневок, разгон луж тракторами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ликвидации последствий ливня в Подмосковье.

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Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области