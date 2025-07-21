В Подмосковье ликвидируют подтопления дворовых территорий
Подтопления дворовых территорий устранят в Подмосковье
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области]
В Подмосковье в результате сильного ливня произошло порядка 45 подтоплений дворовых территорий, специалисты устраняют последствия непогоды. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Наибольшее число подтоплений выявили в Красногорске — 6, Одинцовском — 5, Пушкинском — 5, Королеве — 4. На месте работают бригады коммунальных служб — водоканалы и МБУ по содержанию территорий. Они проводят откачку воды, очистку ливневок, разгон луж тракторами.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ликвидации последствий ливня в Подмосковье.