В Подмосковье многодетные семьи оформили денежную выплату около 34 тыс. раз

С начала 2026 года в Подмосковье электронной услугой по предоставлению ежегодной выплаты многодетной семье воспользовались порядка 34 тысяч раз, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Получить выплату в размере 7 тыс. рублей могут многодетные родители, которые воспитывают школьников, обучающихся в государственных образовательных организациях области, если доход на каждого члена семьи не превышает прожиточного минимума. Подать заявление может один из родителей или законных представителей детей. Если в семье несколько школьников до 18 лет, то следует оформить отдельное заявление на каждого ребенка.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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