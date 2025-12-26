В Подмосковье на развитие транспортной инфраструктуры в 2026 году направят более 193 млрд рублей

В Подмосковье в следующем году на развитие транспортной инфраструктуры в рамках госпрограммы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» планируют направить более 193 млрд рублей. Об этом сообщает Министерство экономики и финансов Московской области.

Свыше 101 млрд рублей направят на подпрограмму «Дороги Подмосковья». В ее рамках большая часть средств будет задействована для возведения и реконструкции транспортных объектов.

Порядка 77 млрд рублей выделили на финансирование пассажирского транспорта. Около 25 млрд рублей — на содержание 14,3 тыс. км дорог в нормативном состоянии.

Около 15 млрд рублей предусмотрели на обеспечение безопасности на дорогах. Более 7,4 млрд рублей направят на строительство, реконструкцию, ремонт и капремонт муниципальных дорог.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии сферы транспорта в регионе.