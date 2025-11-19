Хуснуллин и Воробьев обсудили ввод жилья и развитие дорог в Подмосковье

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин и губернатор Московской области Андрей Воробьев провели рабочую встречу, в рамках которой они обсудили ключевые направления развития Подмосковья, в первую очередь – ввод жилья и развитие дорог. Об этом Хуснуллин написал в своих социальных сетях.

По его словам, за 10 месяцев 2025 года в регионе ввели в эксплуатацию более 10 млн кв. метров жилья, что на 4% больше показателя прошлого года.

Он добавил, что специалисты уже выполнили годовой план по укладке верхних слоев асфальта на региональных и местных дорогах. Сотрудники «Автодора» на трассе М-1 «Беларусь» продолжают реконструкцию участка с 66-го по 84-й км, общая готовность превысила 75%. Участники встречи также обсудили строительство транспортной развязки на пересечении ЦКАД и Дмитровского шоссе – в рамках первого этапа завершена реконструкция участка трассы А-107 «Московское малое кольцо».

«В целом Подмосковье активно развивается. Обсудили с Андреем Юрьевичем дальнейшие планы – останавливаться на достигнутом нельзя», – заключил Хуснуллин.

