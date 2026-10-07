В Подмосковье на земельно-имущественные торги выставили более 180 новых объектов

На прошлой неделе Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги 185 объектов, из которых 86 земельных участков в аренду, 94 земельных участка на продажу, здание с земельным участком на продажу, 2 нежилых помещения на продажу, нежилое помещение в аренду, а также земельный участок под сельскохозяйственную деятельность. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Земельные участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства (ЛПХ) подходят для возведения частного дома. Так, в городском округе Коломна сдается в аренду земельный участок для индивидуального жилищного строительства, площадью почти 14 соток, расположенный в поселке Проводник. Начальная цена на торгах – 140 000 рублей год.

В Воскресенске продается нежилое помещение площадью 168 кв. м. В городском округе Коломна сдается в аренду здание с земельным участком под коммерческую деятельность площадью 3456 кв. м.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.