В Подмосковье нейросеть выявила более 9 тыс. случаев парковки на территории контейнерных площадок

В Подмосковье технологии искусственного интеллекта помогли выявить свыше 9 тыс. эпизодов неправомерной парковки возле контейнерных площадок. Данные получены с камер системы «Безопасный регион», о чем проинформировала пресс‐служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Уже по 4 тыс. зафиксированных нарушений вынесены постановления. Совокупный размер назначенных штрафов превысил 32 млн руб.

Механизм работы построен на автоматизированной цепочке: нейросеть регистрирует факт стоянки транспортного средства у площадки, идентифицирует его государственный номер и передает сведения в Систему автоматизации административного производства (СААП). Далее система самостоятельно запрашивает сведения о собственнике авто, оформляет документ о правонарушении и направляет владельцу штраф вместе с подтверждающими материалами.

При этом алгоритм настроен так, чтобы учитывать только значимые нарушения: фиксируются лишь те машины, которые находятся у контейнерной площадки дольше 15 мин., перекрывают путь спецтехнике и создают препятствия для вывоза отходов.

Внедрение такого ИИ‐решения уже дало ощутимый эффект: число ситуаций, когда мусор не удавалось вывезти из‐за припаркованных автомобилей, сократилось на 44%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.