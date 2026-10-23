В Подмосковье неонатальный скрининг прошли почти 50 тыс. новорожденных

С начала 2026 года в Подмосковье неонатальный скрининг прошли более 46,7 тыс. новорожденных, в 90 случаях диагноз подтвердился — пациенты находятся под диспансерным наблюдением. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Раннее выявление наследственных заболеваний и своевременное начало терапии под постоянным наблюдением врачей — ключевые задачи неонатального скрининга», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Скрининг включает в себя обследование на 38 генетических заболеваний, среди которых нарушения обмена жирных кислот, врожденный гипотиреоз, первичный иммунодефицит и не только. Его проводят в первые дни жизни ребенка путем забора крови из пятки.

Узнать подробнее о системе родовспоможения можно на портале«Стань мамой в Подмосковье».

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

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