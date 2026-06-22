В Подмосковье объем инвестиций резидентов ОЭЗ «Дубна» вырос более чем в три раза

По итогам пяти лет объем инвестиций резидентов особой экономической зоны «Дубна» увеличился более чем в три раза и достиг 132 млрд рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«При этом на каждый рубль бюджетных средств приходилось более 5 рублей частных инвестиций», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, средства направляют на разработку технологий, покупку оборудования и строительство научно-производственных комплексов резидентов ОЭЗ. Финансовые показатели работы самих резидентов ОЭЗ «Дубна» также показывают рост. За пять лет годовой объем выручки компаний вырос почти в 4 раза — до более чем 100 млрд рублей.

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