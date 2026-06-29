В Подмосковье обучение в школах сахарного диабета прошли почти 33 тыс. жителей

С начала 2026 года обучение в школах сахарного диабета для контроля заболевания и профилактики его осложнений прошли почти 33 тыс. жителей Подмосковья, оно доступно как для детей, так и для взрослых. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Сахарный диабет — хроническое заболевание, которое требует от пациента постоянного контроля в течение всей жизни. В Подмосковье работают 129 амбулаторных школ сахарного диабета для взрослых и 32 — для детей», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, обучение также проводят в стационарах. Пациентам рассказывают, как контролировать уровень сахара в крови, правильно питаться, рассчитывать количество углеводов в рационе и не только. В ходе обучения они учатся лучше контролировать заболевание и сохранять высокое качество жизни, его проводят бесплатно людям с подтвержденным сахарным диабетом. Для этого нужно обратиться к своему лечащему врачу.

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