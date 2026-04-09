В Подмосковье оформили более 26 тыс. онлайн-заявлений на получение выплаты на школьную форму

С начала года жители региона активно пользуются возможностью получить финансовую поддержку для подготовки детей к учебному году. Как сообщила пресс‐служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, многодетные семьи подали свыше 26 тыс. электронных заявлений на ежегодную выплату для приобретения одежды школьникам.

Эта мера социальной поддержки призвана облегчить финансовую нагрузку на многодетные семьи в период подготовки к новому учебному году. Выплата в размере 3000 руб. предоставляется одному из родителей на каждого обучающегося и может стать ощутимым подспорьем при сборе ребенка в школу.

Программа предусматривает четкие сроки и порядок оформления: подать заявление необходимо не позднее 5 декабря текущего календарного года. После отправки заявки решение о назначении выплаты или об отказе поступит в личный кабинет заявителя на портале госуслуг в течение 7 рабочих дней. Если обращение одобрено, средства перечислят на указанный в заявлении расчетный счет — и поступят они не позднее 20 декабря того же года.

Оформить выплату можно через портал госуслуг Подмосковья. Для этого нужно зайти в раздел «Семья» → «Многодетным и малообеспеченным» и выбрать услугу «Предоставление выплаты на обучающегося».

