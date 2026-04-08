В Подмосковье отправили онлайн свыше 13 тыс. заявок на экстренную социальную помощь

В регионе вырос интерес жителей к дистанционному оформлению экстренной социальной поддержки: с начала года через цифровые каналы поступило свыше 13,4 тыс. соответствующих обращений. Такие данные обнародовала пресс‐служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Современная цифровая инфраструктура Подмосковья позволяет получить важную социальную услугу без посещения учреждений — подать заявку на экстренную помощь можно удаленно. Соответствующий сервис интегрирован в экосистему региональных электронных услуг: он доступен как на официальном портале госуслуг области, так и в мобильном приложении «Добродел».

Процесс оформления максимально упрощен для граждан. Чтобы направить обращение, достаточно выполнить несколько шагов: пройти авторизацию через ЕСИА, заполнить интерактивную форму с необходимыми сведениями и загрузить электронные копии требуемых документов. При анализе заявки специалисты ориентируются на уровень доходов заявителя за три календарных месяца, предшествующих одному календарному месяцу перед месяцем подачи запроса.

Право на получение экстренной соцподдержки предоставляется жителям Подмосковья, оказавшимся в непростых жизненных обстоятельствах. К числу таких ситуаций относится стойкое нарушение здоровья с установлением инвалидности, отсутствие трудоустройства, низкий уровень материального обеспечения, а также ограниченные возможности самообслуживания из‐за тяжелой болезни или преклонных лет. Решающим фактором при рассмотрении заявки выступает финансовое положение семьи: средний доход на каждого ее члена должен оставаться ниже установленного в регионе прожиточного минимума.

Особого внимания заслуживает встроенный инструмент предварительного расчета — он помогает заявителю заранее оценить шансы на получение помощи. Сервис учитывает ключевые параметры: общее число членов семьи, совокупный доход домохозяйства и актуальный размер прожиточного минимума в Московской области. Это позволяет еще до подачи заявления понять, соответствует ли семья критериям для получения поддержки.

