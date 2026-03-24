Губернатор Подмосковья рассказал об использовании искусственного интеллекта в здравоохранении

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об использовании искусственного интеллекта в сфере здравоохранения региона. Он отметил, что такие инструменты помогают разгрузить врачей и повысить качество медпомощи.

«Искусственный интеллект привносит комфорт и новые скорости в самые разные сферы жизни. В Подмосковье мы стараемся внедрять ИИ там, где нужно избавить людей от рутины, оптимизировать процессы. Это касается и здравоохранения – запись на прием через голосового помощника, чтение медицинских снимков нейросетью, заполнение врачом медкарты голосом. Это позволяет вдвое сократить время на описание исследований, а значит больше внимания уделить пациентам во время приема», - отметил губернатор.

По его словам, несколько проектов реализуются совместно со Сбером. В их числе диагностический ассистент AIDA, который помогает врачу поставить диагноз. Последнее слово остается за специалистом, а рекомендации ИИ можно использовать в качестве «второго мнения». Аналогично работает ИИ-ассистент для назначения лекарств. Также в приложении «Добродел Здоровье» ИИ помогает пациентам самостоятельно расшифровать результаты анализов.

В Подмосковье работает голосовой помощник «Светлана» (телефон — 122). Робот записывает пациентов к врачу, помогает вызвать врача на дом, напоминает о записи на прием. С помощью Светланы в прошлом году в регионе перенесли или отменили почти 42 тыс. записей.

С 2023 года врачи в Подмосковье могут заполнять медкарты с помощью голосового ввода на основе ИИ. Voice2Med был разработан ГК ЦРТ – партнером Сбера. Система распознает термины не только на русском языке, но и на латинском. Результаты исследований автоматически подгружаются в электронную медкарту пациента на портале «Здоровье».

«Мы целенаправленно движемся к тому, чтобы искусственный интеллект стал помощником для каждого человека. Благодаря нашим решениям врачи получают мощную поддержку для принятия решений, а жители — быстрый доступ к качественным услугам. Запуск сервисов в Московской области — важный шаг в этом направлении: теперь возможности, которые раньше были доступны только в крупных городах, приходят в каждую поликлинику региона», - отметил вице-президент – председатель Среднерусского банка Сбербанк Евгений Титов.

