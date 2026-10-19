В Подмосковье онлайн-услугой для будущих опекунов воспользовались более 3 тыс. раз

В Подмосковье подали более 3 тыс. заявлений на услугу по назначению опекуном и распоряжению имуществом совершеннолетнего подопечного, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Семья» — «Опека и попечительство», для ее получения нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить документы. Во время заполнения заявления искусственный интеллект распознает и анализирует загружаемые документы.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.