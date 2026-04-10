В Подмосковье онлайн-услугой по присвоению адреса воспользовались более 50 тыс. раз

С начала года жители Подмосковья продемонстрировали высокий спрос на цифровую услугу по присвоению и аннулированию адресов: число электронных заявлений, поданных через региональный портал госуслуг, превысило 50 тыс. Такие данные обнародовала пресс‐служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Сервис охватывает разнообразные объекты недвижимости: от земельных участков и капитальных строений до недостроенных сооружений, отдельных помещений внутри зданий и машино‐мест. После того как компетентный орган утверждает адрес, информация оперативно вносится в Государственный адресный реестр — это гарантирует ее официальность и доступность для последующих проверок.

Чтобы воспользоваться услугой «Присвоение адреса», достаточно зайти на региональный портал и найти нужный сервис в разделе «Бизнесу». Далее следует перейти в подраздел «Земля», а затем — «Кадастр и регистрация прав». Процесс подачи заявления продуман до мелочей: пользователь проходит авторизацию через ЕСИА, выбирает муниципалитет, к которому относится объект, указывает цель обращения и заполняет форму с необходимыми данными.

Перед отправкой заявки система рекомендует удостовериться, что у объекта еще нет официального адреса. Сделать это можно быстро — достаточно воспользоваться ссылкой для проверки сведений в Государственном адресном реестре.

Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в регионе.