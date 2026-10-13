В Подмосковье определили округа-лидеры по количеству объектов на торгах

На прошлой неделе Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на земельно-имущественные торги 204 объекта, наибольшее количество лотов - в округах Богородский, Волоколамский и Истра. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего на сегодняшний день в заявочной кампании размещены: в Богородском округе – более 50 лотов, в Волоколамском – более 65 лотов, в Истре – более 165 лотов.

Так, например, в Богородском городском округе в собственность можно взять земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью почти 6 соток, расположенный в деревне Афанасово-1. Начальная цена на торгах составляет – 917 124,16 рубля.

Напомним, что детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.