В Подмосковье оптимизировали работу светофоров на региональных дорогах

Специалисты Мосавтодора провели работу по оптимизации светофорных объектов на региональных дорогах в Чехове, Серпухове и Подольске. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в Чехов они изменили режим работы светофора на Т-образном перекрестке у поворота на деревню Алачково со Старосимферопольского шоссе, чтобы он работал по трем временным режимам — утреннему, дневному и вечернему. Это позволит учитывать изменение интенсивности транспортных потоков в течение суток и обеспечивать более комфортный проезд перекрестка.

Такие же изменения произошли в Серпухове на Старосимферопольском шоссе возле деревни Васильевское, а также в Подольске на пересечении улиц Симферопольской, Заводской и Индустриальной в микрорайоне Климовск.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.