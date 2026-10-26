В Подмосковье опубликовали актуальный донорский светофор

Центр крови Подмосковья приглашает доноров с I, а также III отрицательной группами крови на донацию, служба крови Московской области осуществляет свою деятельность, исходя из потребностей медучреждений и количества больных, которым необходим тот или иной компонент крови. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«II группа также нуждается в пополнении запасов. Ваша кровь — уникальный ресурс, который невозможно воссоздать, и именно ваша готовность уделить полчаса своего времени могут стать решающими в борьбе за жизнь!» — отмечает заведующий экспедицией с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Фото: [ Министерство здравоохранения МО ]

Для сдачи крови нужно быть совершеннолетним, не иметь противопоказаний к донации. С собой нужно взять оригинал паспорта, СНИЛС, временную регистрацию (при отсутствии постоянной, указанной в паспорте, в любом субъекте РФ). Доноры получат денежную компенсацию на питание ₽1106, справку для освобождения от работы в день сдачи крови и дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

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