В Подмосковье опубликовали новые социально значимые закупки

На прошлой неделе в Подмосковье опубликовали 22 новые социально значимые закупки, они появились в Единой информационной системе и на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.

Так, например, в регионе появились шесть закупок на выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей в Кашире, Подольске и Луховицах. Кроме того, в Мытищах ищут подрядчиков для выполнения работ по благоустройству набережной Яузы. В Серпухове также проведут работы по благоустройству общественной территории, в поселке Большие Вяземы Одинцовского округа — реконструкцию сетей водоотведения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.