В Подмосковье организовали мастер-классы для детей из ДНР

В Подмосковье подготовили культурно-образовательную программу для 28 детей из Макеевки Донецкой Народной Республики, ее организовал благотворительный фонд помощи незащищенным слоям населения «Синергия добра» при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области.

В рамках проекта дети посетили концертный зал «Зарядье», Красную площадь, Большой Московский цирк на Вернадского, художественный мастер-класс в Музее Победы на Поклонной горе и не только.

«В этот раз мы пригласили талантливых ребят из школы изобразительных искусств города Макеевки. <…> Мы верим, что, предоставляя им возможность прикоснуться к различным творческим и патриотическим профессиям, мы помогаем им сделать осознанный выбор своего дальнейшего пути, связанного с созиданием и любовью к своей стране», — подчеркнула председатель Благотворительного фонда помощи незащищенным слоям населения «Синергия добра» Виктория Максимова.

В Красногорске на территории «Крокус Сити Океанариума» также открыли выставку картин, созданных юными участниками художественного мастер-класса фонда. Экспозиция посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Отметим, что помощь в организации мероприятий организовали активисты регионального движения «Волонтеры Подмосковья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.