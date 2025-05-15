В Подмосковье осудят жителя столицы за производство и хранение более 115 кг наркотиков

Прокуратура Московской области передала в суд уголовное дело о незаконном обороте более 115 кг наркотиков и свыше 21 кг прекурсоров. Обвиняемый — житель Москвы в возрасте 28 лет.

По данным ведомства, в 2023 году мужчина вместе с соучастниками оборудовал на двух участках земли в Лотошино нарколабораторию, где злоумышленники производили и хранили запрещенные вещества.

В ноябре 2023-го их деятельность пресекли, и из оборота было изъято свыше центнера наркотиков, а также более 21 кг прекурсоров.

Уголовное дело в отношении соучастников мужчины выделили в отдельное производство.

Ранее сообщалось, что областная прокуратура передала в суд дело о хищении 15 млн руб. на ремонте кладбищ.